La caravane aérienne du roi Abdellah Publié le 21.05.2007

Il fut un temps où le voyage entre le Maroc et la péninsule arabique prenait des mois. C'était l'époque des caravanes composées de vaillants dromadaires, chargés comme des mulets. On repense à ces temps lointains avec un brin de nostalgie. Pour la monarchie saoudienne, point de nostalgie, il faut vivre avec son temps, ... et surtout ses pétrodollars. Quand on a de l'argent, on ne compte pas. Le dicton s'applique parfaitement à la délégation royale saoudienne en visite officielle au Maroc. Merouane, un serveur de café avec qui je discutais a rajouté au dicton : « Eux ils ont de l'argent et ils ne savent pas compter, c'est le pétro-analphabétisme ». Ces coups de griffe du garçon de café, licencié en littérature française, étaient la résultante du scoop que je lui révélais 10 minutes plutôt.



La délégation royale saoudienne, arrivée le 17 Mai au Maroc, a pris la forme d'une caravane des temps modernes. Fini les dromadaires, place aux avions de la Saudi Airlines. A la queue leu leu, se suivaient 4 Boeings. Pour respecter la tradition, la compagnie aérienne a tout de même mis à disposition les modèles avec une bosse. Hommage aux dromadaires oblige! Quatre avions géants pour un roi, ça fait quand même cher le trip marocain... même pour une monarchie pétrolière. Alors qu'une carlingue aux formes généreuses aurait suffit amplement, nos dirigeants arabes préfèrent la polygamie aéronautique. Que voulez-vous, la rationnalité a échappé aux peuples arabes depuis de longs siècles. Et même si une cour des comptes -si tant est qu'elle existe- venait à clouer au pilori ce gaspillage des deniers public de l'Etat saoudien, des oulémas auront toujours la formidable idée de nous sortir une de leurs fatwas légendaires du style : « Comme pour nos femmes, Allah nous a donné droit à 4 avions ».



Après tout ce n'est pas à moi, simple fellah jebli de critiquer le train de vie des dirigeants saoudiens. J'ai déjà beaucoup à faire avec la sécheresse qui sévit cette année au Maroc. Mon pétrole à moi c'est l'huile d'olive; mes derricks, la sabba (pioche); mes barils, des tonneaux; ma raffinerie, une bonne vieille ma3assra (pressoir traditionnel).



J'espère juste pour le Maroc que notre roi étendra la nouvelle Moudawana aussi aux avions. « La polygamie aéronautique est permise, mais les conditions pour y parvenir sont telles qu'elle devient impossible. » La fidélité à un seul avion permettra d'économiser beaucoup de notre argent public.

Bouchta Jebli | Copyright La Gâchette du Maroc Avertissement : La Gâchette du Maroc est un magazine satirique. Les informations publiées sont souvent teintées d'humour et de dérision. Même si la satire se base sur des éléments rééls, nous l'habillons souvent d'éléments fictifs pour la caricature.