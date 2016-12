Censure : En 2007, Maroc Telecom veut nous interner Publié le 27.05.2007

Les internautes au Maroc sont privés depuis un an du logiciel Google Earth. Depuis quelques jours c'est le grand supermarché de la vidéo Youtube qui est inaccessible. Cette privation n'est effective que pour les abonnées Maroc Telecom, soit quand même la quasi totalité des internautes marocains. Comme le dit son slogan publicitaire, avec Maroc Telecom en 2007, on sera interné. Les internautes du royaume vont finir par devenir dingue avec les restrictions mises en place par leur fournisseur d'accès internet. Le slogan « En 2007, je m'internet » commence à avoir un « goût amer », dixit Amar, qui parle d'un abonnement Maroc Telecom commis d'office. « Plus de Google Earth, plus de Youtube, et demain ? Plus de Gmail ? » se lamente Amar. « Une censure de Menara, on aurait là une oeuvre d'utilité publique, mais pas les sites qui apportent une réelle plus value » grogne-t-il.



Notre internaute exaspéré a même tenté plusieurs tentatives de suicide avec son wifi. Il n'en peut plus de ce Maroc Telecom tout puissant et méprisant. Il le dit sans détour : « encore un site internet censuré par Maroc Telecom et je fini interné à Berrechid ». Il est à bout, il ne supporte plus l'arbitraire de l'opérateur préhistorique marocain. Dans son immeuble on le prend déjà pour un dingo. Il chante sans arrêt une chanson, parodie du tube du groupe de rap NTM :

« Ahizoune, zoune, zoune, zen,

dans sa benz benz benz,

gars, quand tu me bloques,

tu me rends dingue dingue dingue »



Mais pourquoi au juste censurer Google Earth et YouTube ? Maroc Telecom compte-t-il lancer les même produits et ainsi concurrencer le géant américain Google ? Hypothèse débile je vous l'accorde. Tout le monde pense alors à une censure pour des raisons sécuritaires. Sous pression du Ministère de l'intérieur ? Pas d'information sur ce sujet, tellement la censure est pratiquée dans une opacité totale. Opacité totale, indice 50, avec ça vous n'attraperez jamais de coup de soleil. Moins sérieusement, la pratique de Maroc Telecom est illégale puisque non motivée par une décision de justice. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui le Maroc est un Etat de droite.



Pour avoir un semblant de réponse, commençons par analyser le filtrage de Google Earth, qui permet de visionner la planète avec des zoom impressionnant. Pourquoi avoir peur de ce logiciel ? Ahizoune doit craindre que les abonnés découvrent sa luxueuse propriété avec piscine aussi grande que Jama3 el fna.

Et YouTube alors ? Il n'y aucun danger semble-t-il. Qu'avons-nous à craindre du site de partage vidéo ? Peut-être les débuts de chanteur de Si Abdeslam, le roi du Slam, filmé en 1973 ? A l'époque il rêvait d'une carrière aussi grandiose que celle de Najate Aatabou, son idole du moment. Quel dommage, il aurait pu finir comme elle, habillé tout en cuir rouge. Aujourd'hui, c'est tous les abonnés qui chantent le fameux tube de Najate « Ahizoune, Ahizoune, c'est fini, j'en ai marre ».



Une autre hypothèse : Maroc Telecom désire peut-être tout simplement nous protéger des contenus qui pourraient choquer notre sensibilité. C'est ce qu'on appelle sous d'autres cieux le contrôle parental. Sauf qu'ici, le contrôle n'est pas décidé par les parents pour protéger les enfants, c'est Ahizoune qui contrôle le contenu diffusé aux parents. C'est ce qu'on pourrait appeler la web-infantilisation. En attendant, nos enfants peuvent accéder sans problème aux contenus obscènes présent sur le net.



Avec ces deux censures Maroc Telecom tient déjà son prochain slogan publicitaire : « Pas de Google Earth, pour éviter les contenus qui vous heurtent. Pas de YouTube, car c'est Maroc Telecom qui vous entube ! » Décidement, Menara, ça mène à rien. Bouchta Jebli | Copyright La Gâchette du Maroc Avertissement : La Gâchette du Maroc est un magazine satirique. Les informations publiées sont souvent teintées d'humour et de dérision. Même si la satire se base sur des éléments rééls, nous l'habillons souvent d'éléments fictifs pour la caricature.