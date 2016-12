L'immigration a toujours été choisie Publié le 24.08.2007

Sarko, « el presidente » de la France, aime les concepts bien markétés. Tolérance zéro, la concurrence des victimes, la non repentance, nettoyer la France au Karcher, racaille, et immigration choisie, sont les concepts ultra-médiatisés de l'ère sarko. Si les premiers ont secoué les Français, le dernier coup de griffe à l'égard de l'immigration surtout africaine, a réveillé les dociles populations africaines de leur torpeur. Sarko c'est un peu comme Cocorico Cowboy, cette émission de divertissement présentée par Collaro dans les années 80. Il parle pour brasser l'air, faire croire aux Français qu'il a réinventé la roue. Il le dit lui même, il veut faire de la politique autrement. En effet, aucun homme politique n'a fait autant de mise en scène avec aussi peu de concret. Il brasse tellement d'air, qu'on le croirait sponsorisé par l'industrie éolienne. Les journalistes portant une perruque ont fait les frais du souffle puissant du Dieu Eole.



Tout les Français pensent que son nouveau concept d'immigration choisie est une révolution. Vous avez donc les contres (une minorité sensible aux droits humains) et les pour (les naïfs pensant qu'ainsi ils auront plus de boulot). La levée de boucliers a surtout été visible dans les pays d'émigration, notamment l'Afrique subsaharienne. Un peu de bon sens et d'analyse montre que ce concept est aussi creux que le programme politique du nouveau président.



Un peu d'histoire. L'immigration choisie n'est pas née aujourd'hui. La politique migratoire de la France a toujours été choisie et ce depuis le début du siècle dernier. Après la Deuxième Guerre Mondiale, la France a fait appel aux hommes issus des colonies pour reconstruire la France. Des agents recruteurs étaient ainsi envoyés dans les différentes régions du Maghreb et dans le reste de l'Afrique francophone pour sélectionner les spécimens les plus robustes. Ainsi chaque candidat à l'émigration devait passer une sorte de visite médicale improvisée. Le recruteur contrôlait la dentition, les mains etc... comme s'il s'apprêtait à acheter des chevaux de trait. Si ca ce n'est pas de l'immigration choisie !



Contrairement au film Indigènes, un Jamel Debbouze n'aurait jamais été recruté que ce soit dans l'armée pour libérer la France ou même après pour reconstruire cette France. Aujourd'hui encore l'immigration est choisie. C'est juste la catégorie choisie qui a changé. On ne veut plus des hommes robustes mais plutôt des cerveaux. Les robustes trouvent le bonheur dans la politique d'immigration choisie d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie.



On est donc pris dans un piège subtil, où on réagit à des concepts marketing qui ne sont pas nouveaux puisqu'appliqués depuis des décennies. On voit là notre manque de recul. On réagit à des déclarations, laissant passer tout ce qui se fait sous le manteau.



Après avoir été dirigée par Averell, la France est heureuse d'avoir un chef comme Joe Dalton (dixit Jamel Debbouze). Il se la joue Lucky Luke en traitant les immigrés comme des Rantanplan. Il oublie qu'à la fin, il restera tout seul... en chantant « I'm poor lonesome cow-boy ». Bouchta Jebli | Copyright La Gâchette du Maroc Avertissement : La Gâchette du Maroc est un magazine satirique. Les informations publiées sont souvent teintées d'humour et de dérision. Même si la satire se base sur des éléments rééls, nous l'habillons souvent d'éléments fictifs pour la caricature.